إيقاف أمريكي تزوج ابنته وأنجب منها طفلا

أوقفت السلطات الأمريكية ستيفن بادل البالغ من العمر 42 سنة وكاتي بلادل البالغة من العمر 20 سنة نهاية الشهر الماضي في كارولينا الشمالية، بسبب إنجابهما طفلا إثر زواجهما. لحد هنا الأمر العادي غير أن زوجة ستيفين بادل هي في الحقيقة ابنته.
فقد تخلت الأم كما تخلى الأب عن كاتي بلادل منذ ولادتها، وعندما كبرت الطفلة كاتي أخذت تبحث عن أبيها، وبفضل وسائل التواصل الاجتماعي وجدته رب أسرة، فانضمت إليه لتستقر مع زوجته وابنتيها الاثنتين في فرجينيا.
وفي نوفمبر/ تشرين الأول 2016 تركت الزوجة ستيفن، واكتشفت بعد ذلك في مذكرات إحدى بناتها أن كاتي حامل من أبيها، فما كان على الزوجة الأولى إلا أن ترفع شكوى ضد زوجها، الذي واصل غرامياته الممنوعة.
وفي يوليو/تموز نشرت كاتي صورة على انستغرام لزواجها المفترض، وفي أيلول/سبتمبر أنجبت طفلها، وفي نهاية الشهر الماضي تم إيقافهما.
وبحسب زوجة ستيفن الأولى فإن والدها تلاعب بمشاعر ابنته المراهقة، التي جاءت تبحث عن عائلتها البيولوجية. وقد اتهم القضاء الأمريكي كاتي وستيفن بارتكاب زنى المحارم، والخيانة الزوجية، والعمل الإجرامي.