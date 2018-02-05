شاهد: معارك ضارية بمنافسات كرات الثلج بروسيا
يتبارى 24 فريقاً في بطولة معارك الثلج بمدينة مورمانسك بشمال روسيا وسط درجات حرارة تصل إلى 20 تحت الصفر خلال هذا الوقت من كل عام.
وتقام منافسات البطولة بين فرق يضم كل منها سبعة لاعبين يستخدمون كرات الثلج المُعدَة مسبقاً لضرب أعضاء الفريق الخصم.
وتُقسم كل مباراة إلى ثلاثة أشواط يستخدم فيها ما لا يقل عن 90 كرة ثلج، ويرتدي اللاعبون أغطية للرأس للحماية من ضربات الكرات الثلجية.
ويتم إقصاء اللاعبين الذين تصطدم الكرات الثلجية بأجسادهم كما يفوز الفريق الذي يتمكن من الحصول على علم الفريق الآخر.