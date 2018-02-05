بيل غيتس يحذر من مرض خطير سيقتل 30 مليون شخص في سنة واحدة

دق الملياردير الأمريكي بيل غيتس مؤسس شركة "ويندوز"،ناقوس الخطر وحذر العالم من كارثة كبيرة ستقتل أكثر من 30 مليون شخص في أقل من سنة.
وقال غيتس لموقع "بيزنس إنسايدر": " ان وباء جديدا سيظهر خلال السنوات القليلة المقبلة، ينتقل بين البشر عبر الهواء،وسيقتل ما لا يقل عن 30 مليون شخص في أقل من سنة".
وأضاف بيل غيتش "سواء ظهر الوباء بسبب خلل في الطبيعة، أو على أيدي إرهابيين، فإن الخبراء في مجال الأوبئة يقولون إن مرضا ينتقل عبر الهواء وينتشر بسرعة، قد يقتل أكثر من 30 مليون شخص في أقل من سنة".
وأوضح بيل غيتس قائلا " لقد قالوا إنه من الممكن أن يعيش العالم هذا الأمر في السنوات العشر أو الـ 15 المقبلة".
تصريحات غيتس جاءت ردا على قرار إغلاق عمليات مبادرة تعرف باسم "أجندة أمن الصحة العالمية"، في 10 دول من بينها الصين، وهاييتي، ورواندا، وإندونيسيا، وكونغو الديمقراطية.
وتعمل تلك المبادرة في 49 دولة، إلا أن التمويل الخاص بها سيتوقف، مما سيؤدي لوقف عملياتها في هذه الدول.
وكان المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، قد أنشأ هذه المبادرة بعد انتشار فيروس إيبولا بين عامي 2014 و2016، والذي أدى إلى وفاة نحو 11 ألف شخص.