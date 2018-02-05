بنوك بريطانية وأمريكية تحظر شراء عملة البتكوين ببطاقات الائتمان

حظرت البنوك الأمريكية والبريطانية شراء عملة البتكوين عن طريق استخدام بطاقات الائتمان. جاء القرار تحسبا للانخفاض المفاجئ لسعر العملة ليصبح المستخدمون غير قادرين على سداد ديونهم للبنوك المقرضة.
مجموعة لويدز البريطانية المصرفية والتي تعتبر أكبر مقرض في البلاد، منعت يوم الأحد عملاءها من شراء العملات المشفرة المعروفة باسم البتكوين، كما قامت الشركات المصرفية الأمريكية العملاقة جي بي مرغان بالإجراء نفسه.
وقالت المتحدثة باسم مجموعة لويدز إن هذه الخطوة تهدف إلى حماية العملاء من تسديد ديون ضخمة في أعقاب شراء العملات مستخدمين نظام الائتمان القرضي الذي يهدف إلى إقراض المستخدمين مبلغا ماليا بشرط سداده في مدة محددة.
وقد نشأت مخاوف لدى مزودي بطاقات الائتمان لأن زبائنهم يستخدمون بطاقات الائتمان بشكل متزايد لتمويل الحسابات في البورصات الإلكترونية التي تستخدم بعد ذلك لشراء العملات الرقمية.
الأسبوع الماضي، قالت شركة ماستركارد، التي تعتبر أكبر شبكة مدفوعات نقدية في العالم، إن العملاء الذين يشترون عملات التشفير مستخدمين بطاقات الائتمان دفعوا زيادة بمقدار واحد في المائة من حجم المعاملات الخارجية في الربع الرابع.
في ذلك الوقت كانت قيمة عملة البتكوين الشهيرة سجلت ارتفاعا مذهلا، حيث بلغت ذروتها 19،187 دولار في 16 ديسمبر في بورصة بيتستامب التي تتخذ من لوكسمبورج مقرا لها.
انخفاض مفاجئ في سعر العملة العجيبة
لكن العملة المشفرة الأكبر والأكثر شهرة في العالم انخفضت منذ ذلك الحين بشكل كبير بنسبة تصل إلى ستة في المئة أي ما يعادل 7700 دولار، مما زاد من نسبة خسائرها يوم الجمعة وسط مخاوف من وجود حملة تنظيمية عالمية.