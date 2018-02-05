الرئيس القبرصي ليورونيوز: "أمد يدي للجميع للتوصل إلى حل للقضية القبرصية"

فاز الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس بفترة رئاسة ثانية مدتها خمس سنوات يوم الأحد بعد أن أبدى الناخبون تأييدهم لما حققه من احتواء لانهيار اقتصادي في 2013 ومحاولاته للمصالحة مع القبارصة الأتراك في الجزيرة المقسمة على أساس عرقي.وقاد اناستاسيادس الاقتصاد القبرصي إلى التعافي بعد تعرضه لأزمة عام 2013 واستكمال برنامج إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي عام 2016.وقبرص مقسمة منذ غزو تركي عام 1974 في أعقاب انقلاب لم يدم طويلا بإيعاز من اليونان. وتستضيف الجزيرة التي يعيش القبارصة اليونانيون في جنوبها والقبارصة الأتراك في شمالها واحدة من أقدم مهام حفظ السلام في العالم. في نيقوسيا، التقت زميلتنا إيفي كوتسوكوستا: الرئيس القبرصي، مباشرة بعد إعادة انتخابه.

نحن نراقب سلوك تركيا مع الكثير من الاهتمام ، ونحن لن تتخلى عن حقوقنا السيادية بسبب هذه التحديات. وسوف نتخذ جميع التدابير - وليس العسكرية - بالطبع - التي هي مطلوبة، بحيث يتم إخبار المنظمات الدولية وشركائنا والبلدان المعنية بالمستجدات كاملة

يورونيوز،إيفي كوتسوكوستا: سيدي الرئيس، أولا وقبل كل شيء أشكركم على قبولكم لإجراء مقابلة ليورونيوز، مباشرة بعد إعادة انتخابكم .خلال الحملة السابقة للانتخابات، فإن أهم مسألة شغلت الرأي العام، إنما تتعلق بالتمويل، بالطبع، ولكن هناك موضوع آخر، وهو النظام المصرفي. ما مدى استقرار النظام المصرفي الآن بعد الازمة التي تشتمل على إلغاء نظام الودائع؟ هل تنوي اتخاذ أي تدابير بشأن البنوك التعاونية؟

الرئيس نيكوس أناستسياديس: كما تعلمون جيدا، فإن النظام المصرفي القبرصي يقوم بالإشراف عليه الاتحاد الأوروبي. وحسب معرفتي فإن الرسملة تبلغ أكثر من 15٪. ھناك بعض التعلیقات نجريها علی بعض المؤسسات المالیة، وھي ملتزمة باتخاذ التدابیر المناسبة، ولکن لن تکون لھا آثار سلبیة علی المدخرین بشکل عام.

يورونيوز : اسمحوا لي أن نتحول إلى المسالة الأهم وهي القضية القبرصية. إن المفاوضات التي جرت في العام الماضي، قبل الانتخابات، كان لدى الجانبين خرائط على الطاولة. فقبل ​​24 ساعة فقط من الانتخابات القبرصية، قال السيد أكينجي إنه يسحب تلك الخرائط، خرائط الجانب القبرصي التركي، وكان ذلك صحيحا منذ كانون الأول / ديسمبر. ماذا يعني هذا؟ هل نعود إلى مرحلة البداية؟

الرئيس نيكوس أناستسياديس : ما جرى يعتبر نكسة، ولكنها ليست التجربة الأولى.فقد تم سحب التأثير سلبيا على كثير من مجالات التقارب الذي حققناه في الماضي بسبب الضغط من أنقرة. وكان الأسوأ في مونتانا كرانز (سويسرا) عندما استوفينا تماما المعايير التي وضعها الأمين العام. ومما يؤسف له أن الجانب القبرصي- التركي والتركي لم يستجيبا لمقترحاتنا الكتابية ردا على المسائل التي أثارها الأمين العام للأمم المتحدة. وبدلا من ذلك، أصروا على موقفهم عبر الثبات على رأيهم في قضايا من مثل، بناء القاعدة العسكرية في الجزء الشمالي من قبرص، والوجود الدائم للجيش التركي.

يورونيوز: ما هي المبادرات التي تنوي إنجازها الآن؟

الرئيس نيكوس أناستسياديس : سأسعى إلى الاتصال بالسيد أكينجي، بعد أيام، بطبيعة الحال، حتى يجتمع المجلس الوطني ويناقش خطط تحركاتنا في المستقبل. وبالطبع سأسعى إلى عقد اجتماع مع السيد أكينجي لنتعرف إلى نواياه وكما قلت في وقت سابق، استنادا إلى تصريحات السيد تشافوشوغلو، لا يوجد احتمال لوضع شروط جديدة وتحت أي وضع كان.

يورونيوز : ومع ذلك، ومع استمرار الجانب القبرصي اليوناني في البحث عن الرواسب النفطية،قرب جزيرة قاموس اليونانية يواصل الجانب التركي تحديه. وما دامت المشكلة القبرصية لم تحل، ألا ترى أن هناك مشكلة في استغلال الموارد الطبيعية؟

الرئيس نيكوس أناستسياديس : نحن نراقب سلوك تركيا مع الكثير من الاهتمام ، ونحن لن تتخلى عن حقوقنا السيادية بسبب هذه التحديات. وسوف نتخذ جميع التدابير - وليس العسكرية - بالطبع - التي هي مطلوبة، بحيث يتم إخبار المنظمات الدولية وشركائنا والبلدان المعنية بالمستجدات كاملة . وسنواصل العمل بشأن خططنا للطاقة دون انقطاع.

يورونيوز : شكلت بلدان أوروبا الشرقية والوسطى جبهة صلبة وموحدة في مختلف القضايا. مجموعة فيسغراد هي جبهة موحدة بشأن قضايا الهجرة وغالبا ما يسبب الأمر صداعا للاتحاد الأوروبي. هل سنرى شيئا مماثلا يحدث بين بلدان الجنوب؟

الرئيس نيكوس أناستسياديس : هدفنا كله هو إجراء حوار، لفهم المواقف بين دول الجنوب السبع ولكن ليس كائتلاف لخلق جبهات داخل الاتحاد الأوروبي.فقد أصبحت المناقشات أكثر اتساعا في الاجتماع السابع للجنوب بالدول المنضوية تحت الاتحاد الأوروبي وسأدعوهم قريبا. كنا مؤخرا في روما، ستكون القمة القادمة في قبرص، وآمل أن تكون في أواخر مارس.

أجرت المقابلة ، إيفي كوتسوكوستا. وترجمها عيسى بوقانون