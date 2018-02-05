انتشار فيديو إباحي للاعب ديلي ألي على مواقع التواصل الاجتماعي

أفاق لاعب نادي توتنهام ومنتخب إنجلترا لكرة القدم يوم الاثنين على انتشار لمقطع فيديو إيباحي يصوره أثناء ممارسة الجنس.
وأشار رواد بريطانيون لمواقع التواصل إلى أن الفيديو تم تسريبه عبر أحد مشجعي فريق ليفربول بعدما تمكن من اختراق ذاكرة هاتف اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً.
ويبدو أن من سرب الفيديو أراد الانتقام من ألي بعدما قام الأخير بادعاء الوقوع أرضاً من أجل الحصول على ركلة جزاء خلال مباراة فريقه ضد ليفربول يوم الأحد.
ونفت كارولين مكاتير، وهي مديرة بالشركة الرياضية التي تمثل ألي، أن يكون الفيديو لموكلها، وأضافت أن محاميي الشركة سيتخذون الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق ألي.