احتجاجات فى روما على زيارة أردوغان

تظاهر العشرات من الأكراد في العاصمة الإيطالية روما على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الفاتيكان. وأشارت مصادر إعلامية إلى ان قرابة 150 شخصا من بينهم أكراد ومؤيدون لهم تجمعوا في احتجاج خارج قلعة سانت أنجلو القريبة على ضفة نهر التيبر بالفاتيكان على زيارة أردوغان.
وأضافت المصادر ذاتها أن المظاهرة تحولت إلى أعمال عنف عندما دفعت شرطة مكافحة الشغب بعيدا المتظاهرين عندما بدأوا يصرخون ويندفعون في محاولة لاختراق صفوف الشرطة. وقال شاهد إن متظاهرا واحدا على الأقل أصيب.
ونشرت السلطات الإيطالية حوالي 3500 شرطيا بالعاصمة روما وأعلنت أن هناك مواقع محظورة على المظاهرات التي لم تحصل على تصريح.
وحمل المتظاهرون شعارات ضد "أردوغان" ونددوا بالحملة العسكرية "غصن الزيتون" التي ينفذها الجيش التركي بعفرين ومناطق أخرى في شرق سوريا بالإضافة للانتهاكات في حق أكراد سوريا.