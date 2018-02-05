ملاكمة سعودية تفوز بأول لقب دولي لسيدات المملكة

أصبحت الملاكمة السعودية دنى الغامدي أول امرأة سعودية تفوز بلقب دولي بعد حصدها للميدالية الذهبية ببطولة "القائد" التي أقيمت بالأردن.
وحازت الغامدي على اللقب بعد تغلبها على منافستها الأردنية في المباراة النهائية للبطولة التي شاركت بها ملاكمات من الأردن والنرويج وألمانيا ومصر وفلسطين.
وفازت الغامدي، التي لم يتعدى عمرها العشرين ربيعاً، بعدة ألقاب عربية قبل أن تنتقل إلى مصاف البطلات الدوليات.
من البدانة إلى البطولة
وتروي الغامدي قصة نجاحها التي بدأت منذ أربعة أعوام فقط حين فشلت جميع محاولاتها لإنقاص وزنها حتى اتجهت للاشتراك بإحدى صالات الفنون القتالية بالأردن، حيث تعيش وتدرس إحدى شقيقاتها.
ونجحت الغامدي في إنقاص وزنها من 155 إلى 65 كيلوغرام عن طريق ممارسة الملاكمة، وهو ما دفع أحد المدربين السعوديين لنصيحتها بالتدريب من اجل أن تصبح ملاكمة محترفة.
وتقول الغامدي: "بدأت تدريبات مكثفة على يد المدرب أحمد فقهاء إلى أن أصبحت متمرسة، واقترح علي أن أشارك في بطولات، وبالفعل كانت بداياتي في الأردن، إذ شاركت في البطولة العربية بترشيح من المدرب نفسه، الذي آمن بإمكاناتي وقدراتي كما هي حال أسرتي، التي استمرت في تشجيعي إلى النهاية".
وتستعد الغامدي للمشاركة ببطولة العالم للملاكمة بشهر أيار/مايو لتصبح اول امرأة سعودية تصل لهذا المستوى من التنافس الدولي.