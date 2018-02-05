إتش أند إم تتراجع عن طرح سترة "كو كلوكس كلان" للأطفال

تراجعت العلامة التجارية اتش أند إم عن إصدار آخر صيحاتها الشتوية لملابس الأطفال، الذي كان من المفترض أن تشمل سترة شتوية بها غطاء للرأس وذلك لما أثاره غطاء الرأس تحديدا من جدل بسبب تطابقه مع غطاء جماعات كو كلوكس كلان المتطرفة.
هذه الجماعات المنتشرة في الولايات المتحدة تعمد عموما لاستخدام العنف و"الإرهاب" وممارسات تعذيبيه كالحرق على الصليب لاضطهاد من يكرهونهم مثل الأمريكيين الأفارقة وغيرهم.
وأعتذر المدير العام لإتش أند إم قائلا: "أعتذر لعملائنا الكرام، غطاء الرأس هذا كان يتمتع حقا بجودة عالية وكان مبطن بقماش ناعم جدا ملائم لبشرة الأطفال، لم أفهم أبدا كل ما أثاره الأمر من جدل، من الممكن أن يكون الشكل المدبب لغطاء هو ما أثار مخاوف البعض".
الشركة محاطة بانتقادات لاذعة
وكانت مجموعة أش أند أم قد وجدت نفسها في قلب عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي منذ حوالي أسبوعين إثر نشرها إعلانا يصور طفلا أسود البشرة يرتدي قميصا كتب عليه باللغة الإنجليزية عبارة " القرد الأكثر روعة في الغابة". وفي الوقت نفسه أظهرت المجموعة صورة أخرى لطفل أبيض البشرة يرتدي قميصا يحمل عبارة "الخبير في البقاء على قيد الحياة".