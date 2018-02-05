الأمريكي لاري نصار في انتظار الحكم الأخير في فضيحة التحرش بفتيات

ينتظر الطبيب السابق لمنتخب الجمباز الأمريكي لاري نصار اليوم الاثنين الحكم القضائي الثالث والأخير ضده بشأن اتهامات بالتحرش الجنسي بفتيات.
وحكمت محكمة بولاية ميشيجان بسجن نصار لمدة 175 عاماً الشهر الماضي بعد اعترافه وإدانته بالتحرش بلاعبات تحت ستار العلاج الطبي.
وسيصدر الحكم الثالث ضد نصار يوم الاثنين في مقاطعة إيجون بنفس الولاية.
ويقضي نصار حكماً بالسجن لمدة 60 عاماً لإدانته باتهامات حول المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال.
وأدت الاتهامات ضد نصار إلى توجيه انتقادات حادة ضد مسؤولي اتحاد الجمباز الأمريكي وجامعة ولاية ميشيجان التي كان يعمل بها نصار.
واتهم أهالي الضحايا الاتحاد والجامعة بالتقاعس عن التحقيق في شكاوى قدمت ضد نصار منذ سنوات، مما أدى لاستقالة رئيس الجامعة إثر إدانة نصار.
وذكرت صحيفة (لانسينج ستيت جورنال) يوم الأحد أن مديري الكليات في ميشيجان يعملون على إجراء اقتراع بسحب الثقة من مجلس أمناء الجامعة.