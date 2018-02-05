محمد صلاح يأسر القلوب بإهداء قميصه لطفل بمدرجات ليفربول

أثار لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح المزيد من إعجاب جماهير ناديه ليفربول بعدما توجه لإعطاء قميصه لطفل حضر لقاء الفريق ضد نادي توتنهام بمنافسات الدوري الإنجليزي يوم الأحد.
وأحرز جناح المنتخب المصري هدفين باللقاء الذي شهد تعادلاً متأخرا لتوتنهام على ملعب أنفيلد بليفربول.
وأظهر هدف صلاح الثاني مهارة فائقة بعدما مر من مدافعين لتوتنهام قبل أن يسدد مباشرة في شباك الحارس الفرنسي هوجو يوريس.
وعلى الرغم من صدمة التعادل المتأخر إلا أن صلاح توجه مباشرة بعد اللقاء ليهدي قميصه إلى الطفل الذي حمل لافتة تطلب قميص صلاح طوال زمن اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدفين لكل فريق.
ويقدم اللاعب، البالغ عمره 25 عاماً، أداءاً متميزاً منذ انضمامه لليفربول قادماً من صفوف نادي روما الإيطالي الصيف الماضي، حيث أحرز 23 هدفاً لفريقه الجديد في جميع المسابقات المحلية والقارية.