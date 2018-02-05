المغرب يثأر من نيجيريا ويتوج بلقب بطولة الشان

نجح المنتخب المغربي في الظفر بلقب كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، عقب تغلبه على أرضه وأمام جماهيره على منتخب نيجيريا في المباراة النهائية من البطولة الإفريقية التي احتضنها المركب الرياضي محمد الخامس بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء مساء الأحد.

وفاز المضيف الذي احتضن البطولة لأول مرة برباعية نظيفة، ولم يترك الفرصة لخصمه النيجيري للعودة في اللقاء الذي ترأسه ولي العهد الأمير مولاي الحسن.

المنتخب المغربي تفوق منذ بداية المباراة لكنه فشل في ترجمة الفرص التي أتيحت له إلى أهداف، خاصة في الدقيقة السابعة بعدما سجل أيوب الكعبي رأسية لكن الحكم المساعد الثاني رفع علمه رافضا الهدف، قبل أن يعود الكعبي في الدقيقة 15 بفرصة ذهبية، بعدما اصطدمت كرته بالعارضة لكن دون جدوى، إلى أن تمكن زكرياء حدراف من افتتاح حصة التهديف في الدقيقة 45 من عمر المباراة بعد تمريرة عرضية من الجهة اليسرى من زميله عبد الجليل جبيرا لينتهي الشوط الأول بهدف للاشيء.

ومع انطلاق الشوط الثاني طرد الحاكم الدولي باكاري غاساما اللاعب موسيس عقب تدخل في حق محمد الناهير، وحصوله على الإنذار الثاني ليكمل المنتخب النيجيري اللقاء بعشرة عناصر.

وتواصل ضغط أبناء جمال السلامي على شباك الحارس النيجيري اجيبويي بتوقيع الهدف الثاني عن طريق وليد الكرتي في الدقيقة 61، بعدها رفع زكرياء حدراف الكفة بتسجيله للهدف الثالث للمنتخب المغربي في الدقيقة 64، قبل أن يختتم أيوب الكعبي مهرجان الأهداف برباعية في الدقيقة 73، ويرفع رصيده إلى 9 أهداف في البطولة التي توج هدافا لها.

وأضاع المنتخب المغربي العديد من الفرص التي أتيحت له، بعد أن هيمن على أطوار المباراة.

المشاركة هي الثالثة لأسود الأطلس في بطولة الأمم الإفريقية للمحليين في نسختها الخامسة، فوز بطعم الثأر من المنتخب النيجيري الذي أقصى المغرب من دور الثمانية في دورة العام 2014 بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وأضحى المنتخب المغربي ثالث منتخب عربي يحرز لقب البطولة بعد تونس في العام 2011 وليبيا في العام 2014، فيما توجت الكونغو الديمقراطية بلقبي النسختين الأولى في العام 2009 والرابعة في العام 2016.