هولندا تسحب سفيرها في أنقرة بسبب خلاف نشب العام الماضي

""السؤال الذي يطرح الآن، هو هل لا تزال ثمة خلايا نائمة أو نشطة أخرى بعد هجمات باريس و بلجيكا؟لقد عاينا أن اعتقالات قد حدثت في 2015 و2016 و حتى في 2017،الاعتقالات مستمرة دوما.وهذا يثبت أنه توجد تنظيمات إرهابية وأفراد متطرفون بإمكانهم أن يشكلوا،خلايا إرهابية.""

كلود مونيكيه المؤسس المشارك للمركز الأوروبي لللأمن الاستراتيجي