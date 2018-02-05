هولندا تسحب سفيرها في أنقرة بسبب خلاف نشب العام الماضي

قالت وزارة الخارجية الهولندية يوم الاثنين إنها قررت سحب سفيرها بأنقرة بشكل رسمي بعدما حظرت تركيا دخوله للبلاد منذ آذار/مارس الماضي.
ونشبت أزمة دبلوماسية بين أنقرة وأمستردام بعد منع هولندا دخول عدد من المسؤولين الأتراك حاولوا إقناع الجالية التركية بهولندا بالتصويت لصالح الاستفتاء الدستوري الذي أجراه الرئيس رجب طيب إردوغان آنذاك.
وقالت الخارجية الهولندية في بيان إنها "أوقفت" المحادثات مع تركيا بشأن حل المسألة، وأضافت أنها لن تقبل أيضاً تعيين سفير تركي جديد لديها.
وقررت هولندا سحب سفيرها في أنقرة تزامنا مع العملية العسكرية التي تقودها تركيا في شمال سوريا.