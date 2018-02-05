استياء في النرويج بسبب سترات فريق التزلج المزركشة برمز للنازية الجديدة

قبل بضعة أيام من انطلاق الألعاب الأولمبية الشتوية، في كوريا الجنوبية، حذرت الشرطة النرويجية مسيري جامعة التزلج، التي زينت بعض تجهيزاتها برموز تستخدمها مجموعة للنازيين الجدد، وفق صحيفة نيويورك تايمز.

وتكمن المشكلة في أن العلامة الرسمية للفريق النرويجي المشارك في الألعاب تمثل رمزا للنازية الجديدة، وهو رمز يعبر في الأصل عن الإله "تير" في أساطير الفايكينغ، وهو رمز للنصر، ولكن مجموعة صغيرة تطلق على نفسها اسم "حركة المقاومة الشمالية" التي تدافع عن ايديوليوجية النازية الجديدة في أنحاء أوروبا الشمالية، اتخذت الرمز شعارا لها، وبحسب المصدر ذاته فإن هيلدي ميتشل هي مصممة العلامة.

وقد نادت الشرطة وشخصيات نرويجية بعدم بيع هذه الملابس التي تحمل هذا الرمز، ولكن بعض الأصوات تعالت لانتقاد ذلك المطلب، قائلة إن التراجع يعني التخلي عن جزء من ذاكرة الأجداد لفائدة هذه المجموعة الصغيرة جدا.

وعلى موقع تويتر قال "دايل أوف نورواي" إنه إذا سار النازيون الجدد بأعلام نرويجية فلا يعني ذلك أنه ينبغي التوقف عن استعمال تلك الأعلام. أما الجامعة النرويجية للتزلج فقد تركت الاختيار للاعبين إذا كانوا يريدون أن يرتدوا ذلك اللباس، أم لا.