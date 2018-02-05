فيديو: فلسطيني يقتل إسرائيلياً طعناً بالضفة الغربية

قال مسؤولون إسرائيليون إن فلسطينياً قتل رجلاً إسرائيلياً طعناً يوم الاثنين في مستوطنة أريئيل بالضفة الغربية المحتلة.
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية فيديو يُظهر الواقعة التي التقطتها إحدى كاميرات المراقبة بالمنطقة.
وقال الجيش الإسرائيلي إن أحد ضباطه شاهد القاتل وضربه بسيارته لكن الفلسطيني تمكن من الفرار، وبدأت قوات الجيش الإسرائيلي عملية البحث عن القاتل.
وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن المهاجم يحمل الجنسية الإسرائيلية وهو ما رفض تأكيده الجيش وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيليان.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الإسرائيلي توفي متأثرا بجراحه. وأعلن نتنياهو ذلك في اجتماع أسبوعي للمشرعين من حزب ليكود اليميني الذي ينتمي له.
وتصاعدت التوترات في الضفة الغربية منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل يوم السادس من ديسمبر/ كانون الأول منحرفا عن سياسة انتهجتها الولايات المتحدة على مدى عقود تفيد بأن الوضع النهائي للقدس يجب أن يحدد في إطار مفاوضات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.