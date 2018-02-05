يعتبر صلاح عبد السلام أكثر شخص مطلوب في هجمات باريس التي خلفت مقتل 130 شخصا في نوفمبر 2015. وكانت الشرطة قد عثرت على بصمات عبد السلام في الشقة التي داهمتها في بمدينة فوري، ضاحية بروكسل.
شبكة الإرهاب الأوروبية..ماذا عن الخلايا النائمة؟
يعتبر صلاح عبد السلام أكثر شخص مطلوب في هجمات باريس التي خلفت مقتل 130 شخصا في نوفمبر 2015. وكانت الشرطة قد عثرت على بصمات عبد السلام في الشقة التي داهمتها في بمدينة فوري، ضاحية بروكسل
شبكة الإرهاب الأوروبية..ماذا عن الخلايا النائمة؟
Point of view
"السؤال الذي يطرح الآن، هو هل لا تزال ثمة خلايا نائمة أو نشطة أخرى بعد هجمات باريس و بلجيكا؟لقد عاينا أن اعتقالات قد حدثت في 2015 و2016 و حتى في 2017،الاعتقالات مستمرة دوما.وهذا يثبت أنه توجد تنظيمات إرهابية وأفراد متطرفون بإمكانهم أن يشكلوا،خلايا إرهابية."المؤسس المشارك للمركز الأوروبي لللأمن الاستراتيجي
وقُتِلَ خلالها الجزائري محمد بلقايد. وقُبض على عبد السلام الذي كان في حالة فرار منذ هجمات باريس في 13 نوفمبر/تشرين الثاني بعد إصابته في قدمه في المداهمة المثيرة التي قامت بها شرطة مكافحة الإرهاب في منطقة مولينبيك.
وفي مقابلة مع يورنيوز، قال خبير الشبكات الإرهابية، كلود مونيكيه، المؤسس المشارك للمركز الأوروبي للأمن الاستراتيجي.
"السؤال الذي يطرح الآن، هو هل لا تزال ثمة خلايا نائمة أو نشطة أخرى بعد هجمات باريس و بلجيكا؟لقد عاينا أن اعتقالات قد حدثت في 2015 و2016 و
حتى في 2017،الاعتقالات مستمرة دوما.وهذا يثبت أنه توجد تنظيمات إرهابية وأفراد متطرفون بإمكانهم أن يشكلوا،خلايا إرهابية."
هذا ووقع أول هجوم جهادي في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 قرب ستاد دو فرانس في سان دوني بشمال باريس، وفجر خلاله ثلاثة انتحاريين أحزمتهم الناسفة فيما كان منتخب فرنسا لكرة القدم يخوض مباراة ودية ضد نظيره الألماني. وأسفر الهجوم عن مقتل البرتغالي مانويل دياس (63 عاما).وقتل الجهاديون بعدها عشرات الأشخاص عبر إطلاق النار خارج مقاه في وسط العاصمة، قبل أن يردوا تسعين شخصا داخل قاعة باتكلان.
وفي تصريح ليورنيوز،قال بلال بلي موكونو،حيث أصيب في اعتداء ملعب فرنسا.
"صمت صلاح عبد السلام أثناء المحاكمة لن يبرئه،ومن مصلحته أن يقدم توضيحات للضحايا،فإن كان التزم الصمت أمام المحققين،فذلك أمر مختلف،أما الضحايا فينتظرون منه توضيحات بشأن ما قام به."
هذا و قد عجل إلقاء القبض على صلاح عبد السلام،بأن فجر انتحاريون في 22 مارس انفسهم في مطار بروكسل في محطة مترو في المدينة، ما أدى الى مقتل 32 شخصا . وعززت الاعتقالات الاخيرة النظرية بأن الخلية ذاتها نفذت اعتداءات باريس وبروكسل، والتي تبناها تنظيم الدولة الإسلامية.