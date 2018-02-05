أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية: علم واحد للكوريتين يستفز طوكيو

تحت العلم نفسه، ستسري وفود الكوريتين الشمالية وجارتها الجنوبية في مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستجرى في مدينة بيونغ تشانغ، الواقعة في كوريا الجنوبية.
الخطوة الدبلوماسية الهامة بالنسبة للجارتين أثارت توترا مع الجارة الأكبر "اليابان"، التي تعتبر كوريا الجنوبية تابعة لأراضيها.
ولكن هذا ليس كل شئ، إذ ستلعب الكوريتان في فريق هوكي مشترك للسيدات تحت العلم نفسه.
شكل العلم
خلفية بيضاء ناصعة تحمل سماء زرقاء على شكل خريطة الكوريتين، دون رسم حدود بينهما.
علم يستفز طوكيو
الظل الأزرق يمثل الأراضي الواقعة في بحر اليابان والتي تسيطر عليها كوريا الجنوبية، لذا صرح المتحدث باسم الحكومة اليابانية أن العلم غير مقبول نظرا لموقف بلاده من سيادة الأراضي الواقعة في بحر اليابان والمعروفة باسم تاكيشيما.
وكانت اليابان قد فتحت مؤخرا متحفا لسرد قصة الجزر وهو ما دعت سول لاحقا إلى إغلاقه.