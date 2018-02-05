صلاح عبد السلام: "سأبقى صامتا. هذا حق لي وصمتي لن يجعل مني مجرما أو مذنبا"

بدأت في بروكسل يوم الاثنين محاكمة المشتبه به الرئيسي الباقي على قيد الحياة في هجمات تنظيم الدولة الإسلامية عام 2015 على باريس بتهمة الشروع في قتل شرطي قبيل اعتقاله في بلجيكا قبل عامين.ودخل صلاح عبد السلام (28 عاما) قاعة المحكمة في أول ظهور علني له منذ الهجمات التي قتل فيها 130 شخصا في باريس في نوفمبر تشرين الثاني 2015.

ويأمل الفرنسيون أن يخرج عبد السلام عن صمته المستمر منذ أكثر من عامين عما حدث في الهجوم ليكشف لهم حقيقة ما جرى فعلا في الاعتداءات التي ضربت فرنسا وبلجيكا. اتهم صلاح عبد السلام، المشتبه به الرئيسي في هجمات باريس 2015، المحاكم الأوروبية بحرمان المسلمين من افتراض البراءة لحين إثبات الإدانة فيما رفض التعاون في أول يوم من محاكمته في بلجيكا.وقال للقاضية ماري فرانس كوتجن عندما سألته عما إذا كان سيقدم أدلة في القضية التي يتهم فيها بالشروع في قتل أفراد من الشرطة في بروكسل قبل ثلاثة أيام من اعتقاله "لا أريد الإجابة على أي أسئلة".وأضاف عبد السلام الذي يقبع في سجن قرب باريس في انتظار محاكمته في فرنسا بسبب الهجمات التي قتل فيها 130 شخصا في نوفمبر تشرين الثاني 2015 "طُلب مني الحضور.. فجئت".

واعتقل عبد السلام في بروكسل في مارس آذار 2016 بعد أربعة أشهر من الهجمات.وقال "أنا متهم ولذلك أنا هنا... سأبقى صامتا. هذا حق لي وصمتي لن يجعل مني مجرما أو مذنبا. هذا دفاعي وسأدافع عن نفسي بالتزام الصمت".وأضاف وهو جالس وسط حارسين مسلحين وملثمين من شرطة مكافحة الإرهاب "فليؤسسوا قضيتهم على أدلة جنائية وملموسة بدلا من التباهي بما يرضي الرأي العام".ووفقا لاتفاق قضائي فرنسي بلجيكي، سيتم نقل صلاح عبد السلام من محبسه الحالي في فلوري ميروجيس في مدينة سيل إلى السجن شديد الحراسة بمدينة فندين لوفيل بمنطقة بادي كاليه، على أن يتم نقله إلى المحاكمة في بروكسل وإعادته بعد كل جلسة إلى هذا السجن في رحلة تبلغ 130 كلم.

ويقول عيسى بوقانون، موفد يورونيوز إلى محكمة الجنايات ببروكسل

إجراءات أمنية مكثفة،وقوات أمنية منتشرة في جيمع انحاء العاصمة البلجيكية بروكسل،بسبب محاكمة صلاح عبد السلام التي تستمر أربعة أيام. ويواجه صلاح عبد السلام،محاكمة منفصلة في باريس،حيث التزم الصمت امام قاضاة التحقيق الفرنسيين،ممن يأملون في الحصول على إجابات عن خبايا استراتيجية الشبكة الجهادية في محاكته ببروكسل.