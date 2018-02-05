إيقاف نجل سامي عنان عن العمل والتحقيق معه

قال معتز خميس، مدير إدارة الإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إن الأكاديمية قررت وقف سمير سامي عنان، نجل المرشح السابق للانتخابات المصرية سامي عنان، عن العمل.
وأضاف خميس أن سمير عنان يواجه تحقيقاً لما بدر منه من منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي "تثير الرأي العام وتُحدث فتنة داخل البلاد".
وبدأ بالفعل التحقيق مع سمير عنان، الذي يعمل كموظف بالشؤون العربية بالأكاديمية، مساء الأحد، وتمت إحالته إلى لجنة المساءلة بالأكاديمية.
وقال خميس إن لوائح الاكاديمية تحظر على العاملين الحديث عن السياسة أو الدين أو العرق ويوقع كل العاملين على هذا اللإقرار عند التحاقهم بالأكاديمية.
وقُبض على سامي عنان، الرئيس الأسبق لأركان الجيش المصري، بعد إعلانه عن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المصرية المقرر إقامتها في شهر آذار/مارس القادم.
وأحيل سامي عنان للتحقيق العسكري بتهمة الترشح للانتخابات دون الاستقالة بشكل رسمي من موقعه بالقوات المسلحة المصرية حيث يعمل كضابط استدعاء.
كذلك يواجه عنان الأب تهمة التحريض ضد القوات المسلحة بسبب ما تضمنه بيان ترشحه للرئاسة من انتقادات للرئيس الحالي ووزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي.