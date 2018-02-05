شاهد لحظة إطلاق النار على المهاجرين الأفارقة في إيطاليا

أظهرت مقاطع فيديو لحظة إطلاق النار على المهاجرين الأفارقة في مدينة ماسيراتا الإيطالية من قبل الشاب الإيطالي لوكا ترايني البالغ من العمر 28 عاما. أثناء التحقيقات لم يبد ترايني، المرشح السابق لحزب رابطة الانتخابات المحلية، أي نوع من الندم على فعلته التي أدت إلى إصابة ستة مهاجرين.

وقالت الشرطة إن ترايني، الذي أخفق في الحصول على أصوات كافية في انتخابات الحزب، اعترف بإطلاق النار من سيارة سوداء بهدف قتل المهاجرين.

شاهد لحظة نقل المصابين إلى المستشفى:

سياسيون يساريون يتهمون حزب الرابطة اليميني المتطرف

ألقى سياسيون يساريون في إيطاليا يوم الأحد باللوم في حادث إطلاق نار بدافع عنصري في وسط البلاد على حزب الرابطة اليميني المتطرف مع احتدام الجدل في البلاد حول قضية الهجرة. وتشير التوقعات إلى احتمال تحقيق حزب الرابطة مكاسب كبيرة في الانتخابات العامة المقررة يوم الرابع من مارس آذار.

ونأى ماتيو سالفيني رئيس حزب الرابطة، الذي أبرم اتفاقا انتخابيا مع رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني، بنفسه عن الهجوم لكنه قال إن العنف نتيجة مباشرة لتدفق المهاجرين على إيطاليا في السنوات الأخيرة.

وقال سالفيني لصحيفة لا ستامبا يوم الأحد "إن كان أحد يستحق اللوم فهي الحكومة التي سمحت لمئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين بدخول البلاد دون أي قيود".

واتهم سياسيون يساريون سالفيني بإثارة مشاعر خطيرة في بلد يسعى جاهدا للتخلص من إرث الدكتاتور الفاشي بينيتو موسوليني الذي حكم إيطاليا من 1922 إلى 1943.

وقالت لورا بولدريني رئيسة مجلس النواب الإيطالي وأحد أهم قيادات حزب الحرية والمساواة اليساري "أشاع سالفيني الخوف والفوضى ويجب أن يعتذر أمام الشعب الإيطالي".

وفي وقت لاحق من يوم الأحد انضم برلسكوني إلى الجدل المحتدم حول هذه القضية وقال إن حكومة يسار الوسط سمحت بدخول 630 ألف مهاجر إلى إيطاليا على مدى السنوات الأربع الماضية بينهم 30 ألفا فقط لهم حق اللجوء.

وقال برلسكوني في برنامج إخباري على شبكة تلفزيون ميدياسيت التي تملكها أسرته "الباقون وعددهم 600 ألف مهاجر يمثلون قنبلة اجتماعية موقوتة قابلة للانفجار لأنهم يعيشون على الصدقات والجريمة". وتعهد برلسكوني بأن يجعل الأمن على أحد أولوياته إذا وصل ائتلافه إلى السلطة الشهر القادم.

ودعا الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إلى يسار الوسط إلى الهدوء وقال ماتيو رينتسي زعيم الحزب "سيكون من السهل إثارة الجدل حول من يغذون مشاعر الكراهية ضدنا كل يوم لكن هذا سيكون خطأ".

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