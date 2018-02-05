إطلاق سراح وريث شركة سامسونغ في كوريا الجنوبية

أطلقت محكمة استئناف في كوريا الجنوبية صباح هذا الاثنين سراح جاي واي.لي وريث مجموعة سامسونغ بعد ما يقرب من عام من احتجازه وعلقت عقوبة السجن خمس سنوات التي صدرت بحقه إثر إدانته برشوة رئيسة البلاد السابقة.
وكانت محكمة أدنى درجة قد حكمت على لي بالسجن لإدانته بالفساد في فضيحة هزت البلاد وأدت للإطاحة بالرئيسة باك جون-هاي. وطعن لي في الحكم والعقوبة.
وقضت محكمة الاستئناف في سيول على الملياردير بالسجن عامين ونصف العام، وهي مدة مخفضة عن العقوبة الأولى والمتمثلة في 5 سنوات، بيد أن المحكمة قررت تعليق الحكم لأربع سنوات، وبموجب هذا القرار سيكون بمقدور "لي" العودة إلى ممارسة مهامه الإدارية بالشركة.
واحتجز لي، الذي يبلغ من العمر 49 عاما وهو وريث واحدة من أكبر الإمبراطوريات الاقتصادية في العالم، منذ فبراير شباط من العام 2017.