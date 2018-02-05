بالصور..عيد ميلاد النجم البرازيلي نيمار بحضور 150 شخصا من مشاهير العالم

نجم باريس سان جرمان الفرنسي والمنتخب البرازيلي نيمار، أكمل ال26 عاما مساء الأحد وأقام حفلا ضخما على شرفه بحضور 150 مدعوا، بينهم الأسطورة رونالدو وزملاؤه ومدربه في النادي الباريسي الإسباني أوناي ايمري.
كما أمر نيمار بنقل نحو 50 شخصا من البرازيل على نفقة الخاصة وهو أمر طبيعي بعد أن أصبح اللاعب الأغلى في العالم متخطياً الفرنسي بول بوجبا.
هذه هي قائمة الحضور .. فكيف كان الحفل؟
بطل العالم لسباقات الفورمولا واحد لويس هاميلتون كان بين الحاضرين في باريس للاحتفال بعيد ميلاد نيمار.
هداف سان جرمان الأوروغوياني أدينسون كافاني المعروف بابتعاده عن الأضواء خارج الملاعب وبحياته الاجتماعية المنغلقة.
مدربه الشهير إيمري
حضور برازيلي ملفت
- الأسطورة رونالدو
- لاعبي سان جرمان داني الفيش وتياغو سيلفا وماركينيوس
- لاعب مرسيليا لويز غوستافو
- مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي غابرييل جيزوس.
كيف هنأ النادي الكتالوني لاعبه السابق؟
هنأ نادي برشلونة لاعبه السابق بعيد ميلاده، على طريقته الخاصة، إذ نشر مقطع فيديو على تويتر كُتب عليه "صباح الأهداف!!! ميلاد سعيد نيمار جونيور!"
وأظهر المقطع هدفا رائعا سجله البرازيلي ضد التشي خلال موسم 2014-2015.