القضاء العراقي يُقِرُ بطلاق الزوجة إن كان زوجها "إرهابيا"

استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل برقم 1529 والذي يعود إلى العام 1985، قررت الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية في العراق قبول طلب مواطنة عراقية بالانفصال عن زوجها، الذي ثبت انتماؤه لتنظيم "الدولة الإسلامية".
وينص القانون على "جواز طلب الانفصال بين الزوجين في حالة انتماء أحدهما إلى منظمة إرهابية أو أي عدو للبلاد وعلى المحكمة أن تحكم بالتفريق بين الزوجين مع الاحتفاظ للزوجة بكامل حقوقها الزوجية".
وصرح المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار أن محكمة التمييز اعتبرت، في نص قرارها، أن "مفهوم العدو متغير ويحدد تباعا للنظام السياسي القائم، ولا يسري على المعنى التقليدي للعدو بل يشمل التنظيمات الإرهابية كافة".
موقع مجلس القضاء الأعلى، من جهته فقد نشر، نسخة من قرار الانفصال الخاص بالمواطنة العراقية التي أثارت القضية.
وتحتجز الشرطة العراقية تحتجز المئات من أسر عناصر تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية الذين قتلوا في معارك استعادة محافظة نينوى أو تم أسرهم، داخل مخيمات تقع في جنوب الموصل التي كانت تعد أحد أهم معاقل التنظيم المسلح في المنطقة قبل أن تستعيد القوات العراقية السيطرة عليع=ها بشكل كامل في تموز/يوليو الماضي.
وتؤكد قوات الأمن تعاون بعض أسر وزوجات تنظيم داعش خلال التحقيقات التي جرت معهن، وتقول أنها تمكنت في بعض الأحيان من الوصول إلى معلومات هامة أكثر دقة عن التنظيم المسلح من الداخل وطريقة عملها وخططها.