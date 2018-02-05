سر طول الأعمار في جزيرة إكاريا المتوسطية

على جزيرة جبلية تقع قرية إكاريا اليونانية شمال شرقي بحر إيجى، بمناظرها الطبيعية الخلابة، واشتهارها خاصة بطول أعمار سكانها، ولكن إلى متى سيحتفظ سكانها بهذه الخاصية؟
ربما لو دققنا النظر في أسلوب الحياة اليومية للسكان في إكاريا لساعدنا ذلك على فهم ما تتميز به.
كثيرون من بين الأهالي تجاوزت أعمارهم سن المائة.
يبدأ معظم هؤلاء يومهم بشيء من التمارين: كالعمل في حقول الزياتين وخدمة الأرض، أو العمل في البيت في صناعة المنسوجات، يقضون معدل ست ساعات في هذا النشاط، وليس هناك من داع للحديث عن التقاعد بالنسبة إلى أحدهم.
على هذه الجزيرة يكمن سر طول الأعمار في النظام الغذائي، فالأهالي يزرعون بأنفسهم خضراواتهم التي يتناولونها طول السنة، مع الفواكه الجافة وقليلا من زيت الزيتون، وذلك هو أساس أكلهم اليومي.
في هذه القرية نسب الإصابة بمرض السرطان ضئيل، وكذلك الشأن بالنسبة لأمراض القلب والشرايين ومرض السكري، بل إن تلك الأمراض هي الأقل مقارنة بأي بقعة أخرى من العالم.
وبحسب إحدى الدراسات فإن أكثر من ثلث سكان الجزيرة تتجاوز أعمارهم التسعين سنة، وهي خاصية لا توجد إلا في خمس مناطق أخرى من العالم.