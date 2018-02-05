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المملكة المتحدة

بريطانيان يتحديان اليمين المتطرف بتوثيق جولة بمنطقة للمسلمين في لندن

أعضاء لليمين المتطرف يروجون إشاعات بأن المسلمين في شرق لندن يطبقون الشريعة الإسلامية.

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بريطانيان يتحديان اليمين المتطرف بتوثيق جولة بمنطقة للمسلمين في لندن

بريطانيان يتحديان اليمين المتطرف بتوثيق جولة بمنطقة للمسلمين في لندن
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قام بريطانيان بتصوير جولة لهما في مناطق تسكنها جاليات مسلمة بشرق لندن من أجل تفنيد مزاعم اليمين البريطاني بأنها مناطق غير آمنة لغير المسلمين.

ويقول أعضاء منتمون لتيار اليمين المتطرف "بريطانيا أولاً" إن المسلمين بمنطقة تاور هامليتس بشرق لندن يطبقون الشريعة الإسلامية على غير المسلمين.

وقام خبير أمني يُدعى دان كازيتا والكاتب مايك ستوشبيري بتصوير كافة الأماكن التي زاراها بالمنطقة ونشراها على حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

الكاتب مايك ستوشبيري يعلن عن قيامه بجولة في شرق لندن

وتُظهر الصور أماكن لبيع الخمور ولحم الخنزير على عكس ما يزعمه أعضاء اليمين البريطاني بأن المسلمين لا يسمحون بوجود ما يخالف الشريعة الإسلامية بالمنطقة

محل لبيع لحم الخنزير بتاور هامليتس
تواجد للشرطة على عكس ما يشاع بأن عناصر الأمن لا يدخلون المنطقة
صورة لحانة بتاور هامليتس
ستوشبيري يسخر بأن أحداً لم يطلب منه دفع الجزية

Journalist name • Amro Hassan