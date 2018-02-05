بريطانيان يتحديان اليمين المتطرف بتوثيق جولة بمنطقة للمسلمين في لندن

قام بريطانيان بتصوير جولة لهما في مناطق تسكنها جاليات مسلمة بشرق لندن من أجل تفنيد مزاعم اليمين البريطاني بأنها مناطق غير آمنة لغير المسلمين.
ويقول أعضاء منتمون لتيار اليمين المتطرف "بريطانيا أولاً" إن المسلمين بمنطقة تاور هامليتس بشرق لندن يطبقون الشريعة الإسلامية على غير المسلمين.
وقام خبير أمني يُدعى دان كازيتا والكاتب مايك ستوشبيري بتصوير كافة الأماكن التي زاراها بالمنطقة ونشراها على حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وتُظهر الصور أماكن لبيع الخمور ولحم الخنزير على عكس ما يزعمه أعضاء اليمين البريطاني بأن المسلمين لا يسمحون بوجود ما يخالف الشريعة الإسلامية بالمنطقة.