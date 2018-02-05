من يكون الأمير البحريني الذي زار إسرائيل؟

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا، رفقة شخصية قال إنه الأمير البحريني مبارك آل خليفة، وذلك في تل أبيب، حيث يعتزم الوزير بحسب تغريدة نشرها على موقعه أنه سيستضيف آل خليفة في الكنيست اليوم الاثنين.
وقد أعرب نشطاء عن تعليقات غاضبة من اللقاء، فيما أشار آخرون على موقع التواصل الاجتماعي إلى العلاقات الخفية بين الدولة العبرية ودول عربية، تمهد إلى "تطبيع علني" مع إسرائيل.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يلتقي خلالها مسؤولون إسرائيليون بشخصيات بحرينية، إذ زار وفد بحريني تل أبيب في كانون الأول/ديسمبر الماضي، والتقى الوفد مع الوزير الإسرائيلي للاتصالات.
وفيما ذكرت بعض وسائل الاعلام أن الضيف البحريني مبارك آل خليفة لم يكن معروفا في أوساط الساسة الإسرائيليين، ذكرت بعض الوسائل أن مبارك يحمل الجنسية البحرينية الأمريكية، وأنه مقرب من العائلة الحاكمة لا غير، ويعيش في لندن.