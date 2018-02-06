حملة تضامنية في هولندا لإنقاذ بقرة متمردة رفضت الذبح

يوم ما أدركت بقرة هولندية أنه سيتم ذبحها فلاذت بالفرار. تصرف طبيعيٌ بالنسبة للحيوانات، ولكن رد فعل سكان المدينة الصغيرة الواقعة في شرق هولندا كان عاطفيا بعض الشئ.
بمجرد انتشار الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي بأن البقرة "هرمين" لاذت بالفرار بحثا عن ملجأ لها في الغابات المحيطة، قرر العديد من رواد الشبكة العنكبوتية جمع المال بهدف بناء بيت للبقرة الهاربة.
وبالفعل نجح رواد الشبكة في جمع 50 ألف يورو لبناء هذا المأوى، وهذا ليس كل شئ بل تدخل حزب الرفق بالحيوان لإطلاق حملة منظمة بهدف التمويل الجماعي، وساهم الآلاف من الهولنديين في جمع بعض الأموال. وتم نقل البقرة في الوقت الحالي إلى دار رعاية الماشية في المنطقة والتي تحتضن بعض الحيوانات التي أسيئت معاملتها فيما سبق.
تدخل ملكي
قدمت العائلة المالكة دعما ماليا وغرد بيتر فان فولنهوفن، صهر الملكة السابقة بياتريكس على تويتر قائلا "دعونا نشتريها لنعطيها حريتها في الحياة".
كما انتشرت على تويتر الأسمة المدافعة عن حق الحيوان مثل #JesuisHermien.