الجزائر تدعم ترشح المغرب لتنظيم كأس العالم 2026 لكرة القدم

رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي أعلن استعداد بلاده لمساندة المغرب ودعم ملف ترشحه من أجل تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 وذلك في تصريح لمجموعة من وسائل الإعلام المغربية والجزائرية نشرته أفادت قناة النهار الجزائرية.
وقال زطشي في التصريح الذي جاء على هامش مشاركته في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد شمال افريقيا لكرة القدم الذي جرى بمدينة الدار البيضاء إن "المغرب سيقدم ملف ترشحه لاحتضان مونديال 2026 ، وهذا أمر يشرف القارة الإفريقية"، وأضاف "سنكون بجانب المغرب إذا كان محتاجا لدعم بلد شقيق هو الجزائر، نحن جاهزون لمشاركته في احتضان المنافسة".
وأبدى زطشي أيضا استعداد الجزائر تنظيم تظاهرات رياضية أخرى مشتركة في المستقبل، إذا أتيحت الإمكانية لذلك سواء في رياضة كرة القدم أو رياضات أخرى."
رد وزير الشباب والرياضة الجزائري
جاء رد وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي سريعا، إذ قال إنه لا يحق لأي مسؤول مهما كانت صفته أو منصبه، أن يخوض في هذا الموضوع، مشددا في الوقت ذاته على أن قرار تنظيم المونديال هو بيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وحده."
تصريحات رئيس الفاف، من شأنها أن تتسبب في توتر العلاقات بينه وبين ولد علي، الذي كان دائما الداعم الأو ل له .