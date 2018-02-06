شاهد: مدافعة عن حقوق الحيوان تتحدى البرد القارس وتتظاهر بالملابس الداخلية

العالم
"شبابنا لديهم طاقة إيجابية ... إذا انتبهت أوروبا للأمر يمكنها الاستفادة كثيراً من اللاجئين العرب"
إيلي صعب
مصمم أزياء لبناني عالمي
مال وأعمال
"لا يجب التطلع فقط الى الوظائف الموجودة حالياً، لأنها ستختفي بكل الأحوال"
إبراهيم بايلان
وزير الطاقة السويدي
"الاتحاد الأوروبي يدعو السلطات الإسرائيلية إلى وقف هدم ومصادرة البيوت والممتلكات الفلسطينية، بموجب التزاماتها كقوة احتلال وفق القانون الدولي الإنساني"
ممثل الاتحاد الأوروبي ورؤساء
بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله
أوروبا
"كنا نتعامل مع الحظر الجغرافي غير المبرر عندما يكون الأمر متصلا بالسلع أو الخدمات التي تم شراؤها عبر الانترنت ولكنها تستهلك محليا مثل الفنادق وتأجير السيارات وتذاكر الحفلات الموسيقية، وما إلى ذلك."
أندرو أنسيب
محافظ الاتحاد الأوروبي للتجارة الرقمية والسوق الموحدة.
" يتطلب الشأن إجراء تغييرات تحظى بالإجماع مما يجعل الأمر صعبا جدا، لذا أعتقد أن إيجاد توافق في الآراء الذي تتجلى الحاجة إليه ماسة من خلال تطبيقه على الإجراءات القانونية والواقعية هو أمر طموح جدا فيما يتعلق بعام 2019" ."
جانيس إمانويليديس
مدير الدراسات في مركز السياسة الأوروبية
"من وجهة النظر الأوروبية من المهم أن نفهم إذا ما كنا سنقوم تصدير الاستقرار أو باستيراده، نحن نتحدث هنا عن منطقة بها 18 مليون نسمة."
يوهانس هانس
،المفوض الأوروبي المكلف بملف سياسة الجوار الأوروبية والتوسيع
""قاضوني. افعلوا بي ما يحلو لكم. أثق في الله ولا أخشاكم"."
صلاح عبد السلام
المشتبه به الرئيس في هجمات باريس
""السؤال الذي يطرح الآن، هو هل لا تزال ثمة خلايا نائمة أو نشطة أخرى بعد هجمات باريس و بلجيكا؟لقد عاينا أن اعتقالات قد حدثت في 2015 و2016 و حتى في 2017،الاعتقالات مستمرة دوما.وهذا يثبت أنه توجد تنظيمات إرهابية وأفراد متطرفون بإمكانهم أن يشكلوا،خلايا إرهابية.""
كلود مونيكيه
المؤسس المشارك للمركز الأوروبي لللأمن الاستراتيجي
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كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 23 مدنياً وإصابة العشرات بجروح في قصف جوي عنيف شنته طائرات حربية سورية على مناطق عدة في الغوطة المحاصرة قرب دمشق.
إيطاليا