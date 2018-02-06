العدالة البريطانية تؤيد أمر اعتقال مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج

قررت العدالة البريطانية الثلاثاء تأييد أمر اعتقال مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج وبهذا الحكم يكون مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج قد خسر محاولته القانونية في بريطانيا لإسقاط مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه.
وقضت المحكمة البريطانية بأن مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه لا تزال صالحة.
ويعني هذا القرار أن أسانج سيعتقل إذا غادر سفارة الإكوادور في لندن، التي يتخذ منها ملجأ له منذ خمس سنوات.
ويخشى أسانج في حال خروجه من سفارة الإكوادور أن يتم توقيفه وترحيله إلى الولايات المتحدة حيث سيحاكم بتهمة نشر العديد من الأسرار العسكرية والوثائق الدبلوماسية الحساسة على موقعه العام 2010.
وأعلنت الإكوادور في 11 كانون الثاني/يناير أنها منحت أسانج الجنسية وطلبت دون جدوى من بريطانيا منحه وضعا دبلوماسيا يتيح له مغادرة البلاد دون التعرض للتوقيف.