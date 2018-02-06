إحياء اليوم العالمي لقومية سامي

أحيت روسيا اليوم العالمي لقومية سامي، وهي قومية اسكندنافية صغيرة، لا يتجاوز عدد أفرادها مجتمعين حول العالم 80 ألف نسمة، يعيش منهم في روسيا ألفا نسمة.

وتجرى الاحتفالات بهذه المناسبة في المناطق المحيطة بمدينة مورمانسك في القطب الشمالي.

وتشكل المنطقة التي تعيش فيها هذه القومية جزء من شمال النرويج والسويد وبعض المناطق في فنلندا ومنطقة مورمانسك في روسيا.

لغات سامي هي اللغات التقليدية لهذه القومية، وهي لغات مصنفة كفرع للغة الأورالية.

وتتنوع مصادر عيش هذه القومية، مثل الاعتماد على فرو الحيوانات وصيد الأسماك ورعي الأغنام. وأكثر ما تعرف به أساليب عيش قومية سامي هو ترحالهم لرعي حيوانات الرنة، التي تستعمل كوسيلة نقل وتوفر لهم اللحم للغذاء، والفرو للباس.