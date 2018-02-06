شيبسي خاص للنساء قريبا من شركة بيبسي كولا!

أعلنت إندرا نويي رئيسة مجلس إدارة شركة بيبسي كولا التي تصنع، ضمن منتجاتها، شرائح الشيبسي، أنها تعتزم طرح أكياس من الشيبسي مخصصة للنساء.
تصريحات نويي جاءت خلال مقابلة على راديو "فيكونوميك" الأسبوع الماضي، حيث كانت تتحدث عن "الإنجازات" التي حققتها الشركة تحت إدارتها وتوسعها في إدخال مفهوم جديد للأغذية الصحية ، حين فاجأها المذيع بسؤال غريب من نوعه حول الفرق بين طريقة تناول الرجال والنساء لشرائح الشيبسي.
الرجال يمضغون بصوت عال ويلعقون أصابعهم!
وجاءت إجابة رئيسة مجلس إدارة الشركة المصنعة لماركة "لايز" و"دوريتوس" الشهيرتين مفاجئة أيضا، حيث قالت أن الرجال يمضغون شرائح الشيبسي بصوت عال ويلعقون أصابعهم بعد ذلك، كما يقومون بتصفية ما تبقى في كيس الشيبسي من فتات في فماهم مباشرة، أما النساء فلا تحبذن فعل ذلك.
أكياس شيبسي "صديقة" للمرأة
وتابعت نويي حديثها قائلة: "لا توجد بالطبع شرائح شيبسي ذكورية وأخرى أنثوية ولكن يمكن عمل أكياس ملائمة أكثر للاستخدام النسائي، ونحن نعمل على إنتاج ذلك في الوقت الحالي. وذلك من خلال تصميم جديد لشكل الأكياس يمكن للمرأة أن تضعه بسهولة داخل حقيبتها اليدوية. أما بالنسبة للمذاق، فالنوع الجديد المخصص للنساء سيكون أقل إصدارا للأصوات عند مضغه ولا يترك الكثير من البقايا على الأصابع.
تصريحات نويي أثارت العديد من ردود الفعل التي تباينت بين مؤيد ومعارض وساخر من الفكرة.
ونفى أحد مندوبي شركة بيبسي كولا نية الشركة إنتاج نوع جديد من الشرائح مخصصة للنساء، قائلا أنه يوجد بالفعل لدى الشركة منتج مخصص للنساء وهو "دوريتوس".
ولكن هذا النفي لم يستطع الحد من حدة الجدل التي أثارته رئيسة مجلس إدارة الشركة.