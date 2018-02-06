إيلي صعب نقطة الوصل بين الشرق والعالم ... ماذا يقول عن الشباب واللاجئين

"شبابنا لديهم طاقة إيجابية (...) أوروبا يمكنها الاستفادة من اللاجئين العرب" و"أريد أن تمتلك المنطقة العربية كلمتها في عالم الترف والأزياء" هذا من بين ما قاله المصمم العالمي إيلي صعب في حواره الحصري مع "يورونيوز" على برنامج غلوبال كونفرسايشن.

يورونيوز - دالين حسن

لمحة عن حياة إيلي صعب

إيلي صعب مصمم أزياء لبناني عالمي. إنه فنان مبدع في عالم الموضة منذ نعومة أظافره. فبعد أن بدأ يرسم تصاميمه بعمر التاسعة، أخذ يخيطها ليلبسها لشقيقاته. وحين صار بعمر المراهقة، تهافتت عليه نساء الحي، الذي كان يسكنه مع أهله في بيروت، لشراء أزياءه.

إيلي صعب ولد في لبنان عام 1964،

في عمر التاسعة، بدأ يطبق تصاميمه ويخيط أزياءه لكي ترتديها شقيقاته.

1982 : أسس محترفه في بيروت وهو بعمر 18 عاماً في بيروت. وسرعان ما أنجز أول مجموعة له من الأزياء.

1996 : أول مشاركة عالمية له في أسبوع روما للأزياء.

2000 : دعته غرفة اتحاد مصممي الأزياء الراقية في باريس للمشاركة بعرض تصاميمه.

2005 : في بيروت إفتتح مبنى من خمس طوابق ليتضمن مؤسسته التي كبرت وأخذت في الازدهار.

2007 : إفتتح داره للأزياء في ما يعرف بـ"المثلث الذهبي" في جادة الشانزيليزيه في العاصمة الفرنسية، فجاور أفخر المتاجر ودور الأزياء الراقية فيها.

2008 : في لندن إفتتح أول متجر لعلامته في هارودز أشهر المحلات الضخمة والفخمة في العاصمة البريطانية.

يورونيوز - دالين حسن

هذا وتجدون حواراً حصرياً آخر لصعب في الحلقة الثانية من برنامج "Inspire" التي ستبث وتنشر على النسخة الإنكليزية لـ"يورونيوز". وتجدون فيها أيضاً، للمرة الأولى، حواراً مع زوجته وملهمته كلودين صعب وإبنه إيلي جونيور.