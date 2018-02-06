إمبراطور سيارات تيسلا يستعد لإطلاق أقوى صاروخ في العالم

يقوم رجل الأعمال الأمريكي الشهير إيلون ماسك اليوم الثلاثاء بوضع اللمسات الأخيرة لإطلاق الصاروخ "الصقر الثقيل" إلى المدار البيضاوي الممتد إلى مدار كوكب المريخ.
ويمكن للصاروخ أن يحمل ضعف السعة المتاحة لأية مركبة أخري على وجه الأرض، إلا أن ماسك قرر أن يحمل الصاروخ سيارته الرياضية التشيري تيسلا مزودة بدمية لسائقها تحسباً لفشل الإطلاق.
وقالت شركة الصواريخ المملوكة لماسك، سبيس إكس، إن تجهيز حمولة الصاروخ قد يمتد لثلاث ساعات مع احتمالية تأجيل الإطلاق إلى يوم الأربعاء في حال تأخر التحضيرات.
وقال ماسك إن الصاروخ سينطلق على أنغام أغنية "غرائب الفضاء" للمطرب البريطاني الراحل ديفيد بووي، كما زودت السيارة المحمولة على الصاروخ بثلاث كاميرات لالتقاط المظاهر الخلابة للمدار الفضائي، بحسب وصف ماسك.
وأضاف ماسك ذو الأصول الجنوب إفريقية: "سينطلق الصاروق لمسافة 400 مليون كيلومتراً بعيداً عن الأرض بسرعة 11 كيلومتراً بالساعة"
ويبلغ طول الصاروخ 70 متراً ويمكنه حمل حتى 64 طناً داخل المدار الأرضي.
كذلك زُوِدت قاعدة الصاروخ بسبعة وعشرين محركاً ستمكنه من توليد حوالي 23000 كيلو نيوتن، وهي أكثر من ضعف قوة الدفع للصاروخ "دلتا الثقيل" الذي يعد أقوى صاروخ على كوكب الأرض حتى الآن.
وسينطلق الصاروخ من مركز كينيدي للفضاء بفلوريدا.
واشتهر ماسك بكونه المهندس المنتج والعقل المدبر وراء سيارات التيسلا الكهربائية التي أصبحت من أوسع سيارات العالم انتشاراً.