غوغل يستعمل سجلك الصحي ليتنبأ بوفاتك أو ببقاءك حيا

يعتقد فريق من نخبة المختصين في علوم الكومبيوتر والطب يعملون لدى غوغل وثلاث جامعات أمريكية كبرى، أنهم وجدوا أفضل طريقة للتنبؤ، بشأن إذا كان مريض ما في المستشفى سيخرج منه معافى، أو أنه سينتهي به الأمر في المشرحة.

وقد شملت الدراسة التي وضعت تحت تصرف غوغل بيانات لنحو 200 ألف عملية علاج، انخرط فيها أكثر من مائة ألف مريض، في مستشفيين جامعيين اثنين، في سان فرنسيسكو و شيكاغو. وقد أدمجت تلك البيانات مع الذكاء الصناعي، بما يمكن من التنبؤ بمستقبل حياة المريض. ويمكن أن تتعلق تلك البيانات بالفحوصات السابقة للمريض، والاجراءات التي مر بها ونتائج التحاليل المخبرية.

وقد استطاع البرنامج أن يتنبأ بحالات وفاة بعد 24 ساعة من قبول المريض، وبنسبة درجة دقة تتراوح بين 93% و95%. وتشير الدراسة إلى أن النتائج هي أفضل بنسبة 10% من أساليب التنبؤ التقليدية.

ويمكن لغوغل أن يتنبأ باحتمال وفاة المرضى خلال فترة زمنية تتراوح بين 24 و48 ساعة، قبل توصل الأطباء بأساليبهم الحالية معرفة أي نتيجة، أي أن ذلك سيجعل الأطباء يوفرون الكثير من الوقت بتخطى عديد الإجراءات، ما قد ينعكس إيجابيا مستقبلا على حياة المرضى، فيتم إنقاذ حياة الكثيرين منهم.

ويذهب البرنامج إلى أبعد من مسألة الحياة والموت، ليجيب عن أسئلة مهمة تتعلق بالمرضى وكذلك بموظفي المستشفى.