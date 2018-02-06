ثلوج كثيفة وبرد قارس يجتحان الجزائر

شهدت الجزائر تساقط كميات كبيرة من الثلوج خلال الساعات الأخيرة ما تسبب في شل حركة المرور وعزل بعض المناطق إثر غلق عدة طرق وطنية وولائية في غرب ووسط البلاد.
وأحصت مصالح الحماية المدنية لولاية البليدة انسداد بعض الطرق بسبب الأمطار المتساقطة في مناطق بوقرة والعيساوية وولاية المدية و ذلك بسبب الثلوج وخطر انجراف التربة.
وانتشرت وحدات الجيش الشعبي في المناطق الجبلية لمساعدة المواطنين وإعادة فتح الطرقات.
وعادت ليلة الجمعة إلى السبت الثلوج إلى مرتفعات الشريعة والأطلس البليدي زجبال جرجة في منطقة القبائل.
ووصل سمك الثلوج المتهاطلة في العديد من المناطق في كل من بوعرفة وسيدي سالم وبن عاشور الجبلية إلى أكثر من 20 سنتيمترا.