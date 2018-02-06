طبيب مزيف يحقن 21 مريضا بفيروس الإيدز في الهند

أفاد مصدر طبي رسمي هندي الثلاثاء، أن طبيبا مزيفا يعالج مرضى بأمراض شائعة كالإنفلونزا والإسهال بإحدى القرى، قام بحقن 21 شخصا على الأقل بفيروس الإيدز أو داء فقدان المناعة المكتسبة عن طريق استخدام إبر ملوثة بالفيروس.
وأضاف المصدر أن الشرطة تبحث حاليا عن الطبيب المزيف الذي يدعى راجيندرا ياداف بعد أن لاذ بالفرار من بلدة بانغرماو الصغيرة الواقعة شمال ولاية أوتر برادش.
وقال سكان القرية إنهم كلما كانوا يرون الطبيب المزيف يقوم بتغيير الإبر، وهو ما أدى بحسب المصدر الطبي إلى انتشار الفيروس بين المرضى الذين كانوا يرتادون عليه.
يذكر أن ملايين الهنود الفقراء يلجأون إلى أطباء مزيفين لعلاجهم بسبب قلة الأطباء ونقص المستشفيات في قراهم وبلداتهم.
ويتجاوز عدد الهنود المصابين بمرض الإيدز 2.1 مليون شخص بحسب إحصائية أجرتها الأمم المتحدة في العام 2016.