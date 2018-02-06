الأمن الإسرائيلي يعلن مقتل أحمد جرار بعد نحو شهر من ملاحقته

أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" اليوم الثلاثاء مقتل المواطن الفلسطيني أحمد جرار المشتبه بقتله حاخام بأحد مستوطنات الضفة الغربية في التاسع من يناير الماضي.
وأشار الشاباك في بيان إلى أن أحمد جرار قتل في بلدة اليامون شمال الضفة الغربية حيث كان يختبأ.
وتتهم إسرائيل جرار بالضلوع في اغتيال الحاخام رازيل شيفاه بإطلاق النار عليه حين كان يسير بسيارته بالقرب من مستوطنة هافات جلعاد بالضفة الغربية حيث كان يقطن.
وأضاف البيان أنه أثناء محاولة اعتقال المشتبه به، خرج من البناية التي كان يختبأ بها مدججا بالسلاح. وقامت قوات الأمن بإطلاق النار عليه وأردته قتيلا، ووجدت إلى جانبه مسدس من عيار إم 16 وحقيبة ممثلئة بالمواد المتفجرة.
وأحمد جرار هو ابن القيادي بحركة حماس ناصر جرار والذي قتلته القوات الإسرائيلية إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية بين عامي 200 و2005.
يذكر أن أكثر من 600 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون على أراضي الضفة الغربية في مستوطنات يصنفها المجتمع الدولي على أنها غير شرعية.