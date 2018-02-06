روبوت امرأة يقدم نشرة الأخبار قريبا في اليابان!

تستعد الروبوت إيريكا لتقديم نشرة الأخبار على إحدى القنوات اليابانية ابتداءا من شهر أبريل المقبل، بحسب عدة مصادر صحافية يابانية وبريطانية.
وإيريكا هي نتاج لمدير "معمل الإنسان الآلي" بجامعة أوساكا اليابانية هيروشي إيشيغورو والذي يصف اختراعه بالروبوت الأكثر شبها وقربا من الإنسان الآدمي على وجه الإطلاق.
من جانبها، نشرت مجلة غارديان تحقيقا صحافيا، أوضح دقة تشابه ملامح الروبوت إيريكا مع الإنسان، حتى أنه يستطيع تقمص تعبيرات الوجه الآدمية، ولكنه غير قادر حتى الآن على تحريك قدمية وذراعيه.
ومن الخصائص الأخرى المميزة لإيريكا هي قدرتها على تحديد نبرات الأصوات المختلفة ورصد تحركات الشخصيات التي تدخل أو تخرج من غرفة الاستديو.
وبالإضافة إلى إذاعتها لنشرة الأخبار، يمكن استخدام إيريكا أيضا كمساعد صوتي في إحدى ماركات السيارات اليابانية دون أن يكشف مخترعها عن اسم تلك الماركة، غير أنه قال أنها تبدأ بحرف النون، ما جعل التكهنات تشير إلى ماركة نيسان، والتي رفضت التعليق على الأمر