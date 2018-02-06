مارك زوكربيرغ يقر بارتكابه العديد من الأخطاء في الذكرى 14 لميلاد فيسبوك

احتفل موقع فيسبوك الشهير للتواصل الاجتماعي الأحد الماضي بمرور 14 عاما على إنشائه، المناسبة كانت فرصة لمؤسسة مارك زوكربيرغ للاعتراف بمجموعة من الأخطاء التي ارتكبها.
وفي هذا السياق، كتب زوكربيرغ : "هذه المناسبة هي فرصة للتفكير في سبل المضي قدما وتحسين مستوى خدمة الفيسبوك. في بعض الأحيان يسألني الناس عما تعلمته خلال تلك السنوات. فحين أطلقت فيسبوك كنت أبلغ من العمر 19 عاما ، ولم تكن لدي خبرة فيما يخص إنشاء الشركات أو الخدمات عبر الإنترنت. ومع مرور السنوات ارتكبت العديد من الأخطاء التي يمكن أن تتصوروها. ووثقت في أناس غير مناسبين، ووضعت أناس موهوبين في أدوار سيئة، كنت افتقد للاتجاهات السليمة. وكنت بطئ الخطى وفشلت في كثير من الأحيان".
ارتكاب الأخطاء هو سبيل التقدم
وتابع زوكربيرغ حديثه قائلا: "وبالرغم من كل تلك الأخطاء، أصبح فيسبوك من أكثر المواقع الناجحة عبر العالم ويتخطى متسخدموه حاليا حاجز 2 مليار شخص عبر العالم.. والسبب في وجود مؤسستنا في الوقت الحالي ليس كوننا استطعنا تفادي الأخطاء ولكن لأن شبكات التواصل الاجتماعي يقوم بدور هام في مجتماعتنا حاليا. وفي النهاية فإن ارتكاب الأخطاء هو السبيل الوحيد للتقدم".
الحد من الأخبار الزائفة التحدي القادم
وتأتي رسالة مؤسس فيسبوك في وقت يسعى فيه الموقع إلى محاربة الأخبار الكاذبة المنتشرة عليه، وهو ما كان قد أعلن زوكربيرغ أنه التحدي القادم بالنسبة إليه.
وللوصول إلى هذا الهدف، بدأ فيسبوك بالفعل في استخدام تقنيات جديدة لتحديد أفضلية المواقع الإخبارية الموثوقة حتى تظهر في شريط الأخبار بصورة أكبر. وكذلك سيحفز الموقع انتشار الأخبار المحلية كأولوية في شريط الأخبار، بينما يقل ظهور الإعلانات التجارية.