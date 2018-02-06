بيع "الحشيش" يختلف من بلد إلى أخر، كيف ولماذا؟

تعدّ العاصمة الإيرلندية دبلن هي الأولى بين مدن العالم من حيث ارتفاع سعر مادة الحشيش المخدر، في حين صنفت مدينة انتفيربين شمال بلجيكا في قائمة المدن التي تباع فيها مادة الحشيش بأقل الأسعار في أوروبا، وفقاً لمؤشر دراسة جديدة تبحث في تكلفة واستهلاك المخدرات في 120 دولة حول العالم.

ويبلغ سعر غرام الحشيش في دبلن 21.63 دولار (17.37 يورو)، مقارنة بـ 4.29 دولار (3.45 يورو) في أنتويرب، وفقا لمؤشر أسعار هذه المادة لعام 2018 الذي تنتجه شركة سيدو، المتخصصة.

ويعدّ الحشيش مادة غير قانونية في أيرلندا، في حين صدر في بلجيكا قراراً عام 2003 يسمح بموجبه حيازة المخدرات بكميات صغيرة ليتم إلغاء تجريمها إذا كان المستهلك فوق سن 18 عاما، ولم يسفر تعاطيه المادة المخدرة إلى إزعاج الآخرين.

وأيضاً من مدن الاتحاد الأوروبي المدرجة في المؤشر المذكور هناك بلفاست يتبع دبلن بتكلفة 15.81 دولار (12.70 يورو) للغرام، في حين جاءت أثينا في المركز الثالث بمعدل 14.95 دولار (12.01 يورو) للغرام الواحد.

وأشارت هذه الإحصائية إلى أن من بين المدن الـ 120 المشمولة بالدراسة، تبين أن الحشيش أرخص في الإكوادور، ففي عاصمتها كيتو يبلغ سعر الغرام من هذه المادة 1.34 دولار (1.08 يورو) ولفتت الدراسة إلى أن أغلى ثمن لتلك المادة هو في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث سعر الغرام الواحد 32.66 دولار (26.24 يورو).

كما رصدت الدراسة المدن التي تشهد استهلاكاً عالياً لمادة القنب، وفي هذا السياق تصدرت مدينة نيويورك الأمريكية القائمة بواقع 77.44 طن سنوياً.

وبيّنت الدراسة أن العاصمة البريطانية تستهلك الحشيش أكثر من أي مدينة أوروبية أخرى بعدما ظهر أن استهلاكها السنوي يقدر بـ 31.4 طن، كما أن لندن تتصدر قائمة المدن البريطانية من حيث ارتفاع سعر شراء المخدرات.

وفي الاتحاد الأوروبي، تلي لندن من حيث ارتفاع سعر المخدرات إسبانيا (16.01 طن) وإيطاليا (14.82) وفرنسا (13.69) وألمانيا (11.64).

كما تعد مدن: مانشستر، برشلونة، براغ وميلانو أيضا في أكثر 10 مدن في الاتحاد الأوروبي استهلاكاً لمادة الحشيش، فيما صنّفت مدينتي ثيسالونيكي وأثينا في اليونان، ومدينة لوكسمبورغ في خانة الأقل في نسبة استهلاك الحشيش في الاتحاد الأوروبي، وفقا للدراسة المذكورة.