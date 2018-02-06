رئيس الفلبين يشرف على تحطيم سيارات فاخرة مهربة

حضر الرئيس الفلبيني رودريغو دوترتي في مركز للجمارك في العاصمة مانيلا، للإشراف على عملية تحطيم سيارات فاخرة موردة، لكن عن طريق التهريب.
واستعمل جرار عملاق بعجلات حديدية لدهس عشرين سيارة من النوع الفاخر، والتي يقدر ثمنها بنحو مليون يورو. ومن بين العلامات الموجودة: لكسوس، وبي أم دابل يو، ومرسيدس، وآودي، وجاغوار، وكورفيت.
في الآن نفسه كان يجري تحطيم عشر سيارات أخرى بالطريقة ذاتها في موانئ سيبو ودافاو. وكان الرئيس الفلبيني قال إن تحطيم السيارات الفاخرة هو رسالة للمولعين بها من الأثرياء، الذين لا يدفعون ما توجب عليهم من الآداءات الضريبية. وقال دوترتي: "إذا كنت تريد توريد سيارة، فعليك أن تدفع الآداء الضريبي أولا".
من جانبه قال مسؤول في الجمارك، إنه سيتم تحطيم السيارات الفاخرة المهربة، بدلا من عرضها على المزاد العلني.