دليل لأهم الفعاليات التي لا يجب أن تفوتكم في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بكوريا الجنوبية

يترقب محبو الرياضات الشتوية عبر العالم انطلاق فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها مدينة بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية في الفترة بين 9 و 25 فبراير الجاري.
ويشارك أكثر من 2900 رياضي من 92 دولة عبر العالم في أكثر من 102 فاعلية رياضية مختلفة خلال تلك الدورة.
ويستقطب على وجه الخصوص رياضات التزلج على الجليد الجمهور الأوروبي خلال تلك المنافسات.
فارق التوقيت عامل يؤرق الجمهور الأوروبي
ويعتبر فارق التوقيت الذي يبلغ 8 ساعات بين كوريا الجنوبية والدول الأوروبية، عاملا مرهقا للجمهور الأوروبي الذي سيضطر في بعض الأحيان للاستيقاظ مبكرا لمتابعة فعاليات المنافسات التي يفضلها.
فبالنسبة لمحبي رياضة "الكيرلنغ" أو منافسات الكرة على الجليد، فعليهم السهر حتى بعد منتصف ليل 8 فبراير لمشاهدة أولى مباريات تلك الرياضة، والتي يتبعها مباشرة منافسات الفقز على الجليد.
فريق موحد للكوريتين في هوكي الجليد النسائي
وتتجه الأنظار في أولى أيام المنافسات الرسمية السبت 10 فبراير إلى منافسات هوكي الجليد النسائية، حيث اتفقت الكوريتان على تشكيل فريق موحد لخوض المباريات أمام المنافسين.
فريق نسائي نيجيري يشارك للمرة الأولى في الألعاب الشتوية
كما تشهد منافسات النساء في رياضة bobsleigh أو التزلج بزلاجة جماعية مشاركة فريق نيجيري مكون من ثلاث سيدات للمرة الأولى في تاريخ الألعاب الأولمبية الشتوية.
بطل تايكوندو برازيلي سابق ينافس في مباريات التزلج
ومن بين الشخصيات المثيرة للاهتمام المشاركة في فعاليات دورة بيونغ تشانغ، البرازيلي بيتا توفاتوفواو والذي مثل البرازيل في منافسات التايكوندو خلال دورة ألعاب ريو دي جانيرو في العام 2016، حيث سيشارك البطل البالغ من العمر 34 عاما والذي لفت الانتباه أثناء دورة ريو دي جانيرو بجسده الممتلئ بالعضلات، في منافسات التزلج على الجليد في الدورة الأولمبية الشتوية المقبلة.
ألعاب جديدة
وتشهد دورة بيونغ تشانغ إدراج أربع ألعاب جديدة ضمن المنافسات الرسمية، وهي التزلج من على مرتفعات عالية والتزلج السريع وفريق مشترك لكرة المضرب على الجليد والتزلج على المنحدرات الثلجية.
كما تخطو ست دول جديدة أولى خطواتها في دورات الألعاب الأولمبية الشتوية وهي الإكوادور وأريتريا وكوسوفو وماليزيا ونيجيريا وسنغافورة.