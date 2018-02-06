علماء فلك يكتشفون للمرة الأولى آلاف الكواكب خارج مجرة "درب التبانة"

كشف بحث نشره علماء فلك بجامعة أوكلاهوما الأمريكية اليوم الثلاثاء عن وجود آلاف الكواكب ذات الأحجام المختلفة خارج مجرة "درب التبانة"، وتبعد نحو 3.8 مليار سنة ضوئية عن المجموعة الشمسية.
واعتمد العلماء في بحثهم على نظرية النسبية لآينشتاين، لتحديد بعد الكواكب المكتشفة عن المجموعة الشمسية، كما استعانوا بتقنية "العدسات المجهرية" والتي تعد الوحيدة القادرة على رصد الكواكب التي تقع على مسافات شاسعة من الأرض.
يذكر أن السنة الضوئية الواحدة تعادل نحو 10 آلاف مليار كيلومتر.
وتعد نتائج هذا البحث الذي نشر في دورية "الفلك" المتخصصة في مجال الفضاء والفلك الأولى من نوعها التي تثبت وجود كواكب خارج المجموعة الشمسية.
وبحسب البحث، تتراوح أحجام الكواكب المكتشفة بين حجم القمر وحجم كوكب المشتري.
وبالرغم من الاكتشاف الجديد، إلا أن العلماء القائمين على البحث يؤكدون استحالة مراقبة هذه الكواكب بشكل مباشر، حيث لا تستطيع التليسكوبات من الوصول إلى هذا البعد، غير أنهم أبدوا حماستهم بنتائج البحث والذي سيمكنهم من رصد ودراسة هذه الكواكب الجديدة ويمكنهم من سبر أغوار هذا الكون الشاسع.