شاهد .. السيسي يتجول في مركز تجاري بالإمارات بصحبة محمد بن زايد آل نهيان

رصدت كاميرات المتجولين في مركز تجاري "ياس" في إمارة أبوظبي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وهو يتجول في أمان بصحبة ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الذي لاقى رواجا كبيرا والذي أظهر السياسيين، أثناء لقائهما المميز، يتبادلان الابتسامات المعبرة عن الصداقة بين البلدين الشقيقين.
الزيارة ذات البعد السياسي وإن غلبت عليها ملامح الصداقة، بحث خلالها الرئيس المصري مع قادة الإمارات عددا من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الحرب على "الإرهاب". والتقى السيسي حاكمَ دبي محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان.
الإمارات تؤكد على دعمها لجمهورية مصر العربية
وانتهز قادة الإمارات الزيارة للتأكيد على دعمهم لمصر في حربها ضد "الإرهاب". وقال الحساب الرسمي لابن زايد على تويتر إن الجانبين بحثا تعزيز العلاقات الأخوية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية.
وتعد أبو ظبي ثاني محطات جولة الرئيس المصري في الخليج بعد زيارة رسمية إلى عُمان في أول زيارة إلى مسقط منذ توليه السلطة.