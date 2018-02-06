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تايلاند

القبض على عملاق البناء التايلاندي بسبب اصطياده فهدا

كارناسوتا مصنف في قائمة أغنى أغنياء تايلاند بثروة تبلغ قيمتها أكثر من 240 مليون دولاراً امريكياً بحسب إحصاءات مجلة فوربس الأمريكية.

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القبض على عملاق البناء التايلاندي بسبب اصطياده فهدا

القبض على عملاق البناء التايلاندي بسبب اصطياده فهدا
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قالت السلطات التايلاندية إنها ألقت القبض على عملاق التشييد المعماري بريمتشاي كارناسوتا بتهمة الصيد غير المشروع في محمية للحياة البرية بتايلاند.

وانتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي لكارناسوتا، البالغ عمره 63 عاماً، لحظة القبض عليه أمام خيمة اتخذها مقراً لعمليات الصيد بحديقة تونجياي ناريسوان الوطنية.

وتم ضبط أسلحة وأدوات للصيد، بالإضافة لجثة أحد الفهود التي قام كارناسوتا باصطيادها بصحبة ثلاثة متهمين آخرين.

صور لكارناسوتا لحظة القبض عليه

ويُصنف كارناسوتا ضمن قائمة أغنى أغنياء تايلاند بثروة تبلغ قيمتها أكثر من 240 مليون دولاراً امريكياً بحسب إحصاءات مجلة فوربس الأمريكية.

وقامت الشركة الإيطالية-التايلاندية للتنمية المملوكة من طرف اراسونا بتشييد عدد من المباني الهامة كمطار سوفارنابومي وقطار النقل الجماعي المعلق بالعاصمة بانكوك.

Journalist name • Amro Hassan