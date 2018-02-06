شاهد صور الزلزال الذي ضرب تايوان

قال رئيس الوزراء التايواني وليام لاي في اجتماع طارئ للحكومة عقب الزلزال الذي ضرب البلاد "للأسف، قتل شخصان وأصيب 114 بإصابات خفيفة أو شديدة". ووقعت عدة هزات ارتدادية بالمنطقة، لكن لم يصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".

وتعد هوا لين منطقة جذب سياحي على الساحل الشرقي لتايوان ويقطنها نحو 100 ألف شخص.

وقال مكتب الرئيسة تساي إينج وين في بيان "الرئيسة طلبت من مجلس الوزراء والوزارات المعنية توفير ‭‭‭‭'‬‬‬‬آلية لمواجهة الكارثة‭‭‭‭'‬‬‬‬ فورا وأن تعمل جهود الإغاثة بأسرع وتيرة".

وقال لاي إن الحكومة تقوم على وجه السرعة بإصلاح طريق سريع رئيسي تضرر بفعل الزلزال. وقال إن الحكومة ستعلن أحدث تطورات الوضع في وقت لاحق من صباح الأربعاء.

وقالت الحكومة إن من بين المباني التي انهارت في الزلزال فندق مارشال في هوا لين وإن ثلاثة أشخاص محاصرون بداخله.

ومالت أيضا أربعة مبان أخرى، منها فندقان ومستشفى عسكري، خلال الزلزال في هوا لين، الواقعة على بعد حوالي 120 كيلومترا جنوبي العاصمة تايبه.

وقالت الحكومة إن جسرين في المدينة إما تصدعا أو يتعذر استخدامهما. وبلغت زلزال شدته 6.1 درجة قد هز منطقة قريبة يوم الأحد.