مسؤول أمريكي يترك خطة سرية لمكافحة الإرهاب بمقعد طائرة تجارية

ترك مدير البرنامج الأمريكي للحماية من الهجمات البيولوجية خطة سرية لتأمين المباراة النهائية لدوري كرة القدم الأمريكية للمحترفين بجيب مقعده على متن إحدى الطائرات التجارية التي كان يستقلها.
ووجد صحفي بشبكة سي إن إن الإخبارية ملف الخطة عندما جلس على نفس المقعد برحلة أخرى لنفس الطائرة.
وقال الصحفي إنه وجد الخطة وبجانبها بطاقة صعود الطائرة الخاصة بمايكل والتر، الذي يشغل منصب مدير برنامج الحماية البيولوجية التابع لقطاع الأمن الوطني الأمريكي.
وقال مصدر بقطاع الأمن الوطني إن المستندات كانت محل استعراض من أجل تطبيق خطة الحماية أثناء المباراة النهائية لدوري كرة القدم الأمريكية.
ورفض المصدر التعليق على فقدان والتر للملف واصفاً الواقعة بالشأن الداخلي للموظفين.
ويقوم برنامج الحماية البيولوجية بالكشف والتصدي لأي هجوم إرهابي باستخدام المواد البيولوجية.
وكشفت المستندات التي تم العثور عليها بالطائرة عن تدريبات على التعامل مع هجوم محتمل باستخدام الجمرة الخبيثة خلال المباراة.