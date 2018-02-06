نصف الإيرانيين يعارضون الحجاب الإجباري

نشرت الحكومة الإيرانية دراسة أجريت منذ ثلاث سنوات، تظهر نتائجها كيف تغير سلوك الناس بشكل كبير إزاء إلزامية "اللباس الإسلامي" خلال العقد الأخير، إذ أن نصف الإيرانيين يعتقدون أن لباس الحجاب ينبغي أن يكون أمرا شخصيا. ويأتي ذلك بعد أيام من اعتقال الشرطة الإيرانية عشرات النساء، اللاتي كن يعبرن عن احتجاجهن في هذا الشأن.
ومنذ أسابيع عدة تتجرأ نساء عدة وسط بعض الشوارع على نزع الحجاب ليلوحن به عاليا، تعبيرا عن رفض فرضه. وشارك في هذه الحملة التلقائية وبشكل فردي أوعلى شكل مجموعات صغيرة فتيات، وعجائز أيضا.
وبحسب مركز الدراسات الاستراتيجية، والذي يعمل ضمن مكاتب رئاسة الجمهورية الإيرانية، فإن 34% من الإيرانيين سنة 2006 يعتقدون أنه لا ينبغي للحكومة أن تملي على النساء ماذا يلبسن. وخلال 2014 ارتفعت تلك النسبة إلى 49%.
وفيما يقول المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي إن الاحتجاجات يقف وراءها محرضون أجانب على الشغب، يؤكد الرئيس حسن روحاني على أن الحكومة تنصت إلى ما يقوله المتظاهرون.