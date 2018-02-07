العثور على دراجة هوائية سرقت في باريس بمدينة الدار البيضاء

بفضل رقاقة نظام تحديد المواقع العالمي، جي بي أس، تمكنت الشركة الهولندية المبتكرة للجهاز من العثور على دراجة هوائية سرقت في فرنسا قبل عدة أشهر بمدينة الدار البيضاء في المغرب وسمحت بتفكيك شبكة كبيرة لتهريب الدراجات.

الدراجة المسروقة من نوع " فان مووف" ويتراوح سعرها بين ألفين و 3 آلاف دولار.

وأوضحت وكالة الأنباء الإسبانية بأن الدراجة المسروقة كانت مجهزة بنظام تحديد المواقع العالمي "جي بي أس" الذي كان موضوعا داخل اللوحة وهذا ما سهل عملية العثور عليها بالدار البيضاء عند طالب في كلية الطب.

عملية الرصد هذه قام بها موظف يعمل في الشركة الهولندية التي ابتكرت هذا النظام الخاص بالدراجات بعد رفض السلطات المغربية التعاون مع الشركة.

الشركة الهولندية أرسلت عميلا لها إلى مدينة الدار البيضاء في المغرب لتتبع الدراجة المسروقة.

وتمكن عميل الشركة من التوصل إلى مكان الدراجة حيث وجدها عند طالب مغربي في كلية الطب. واكد الطالب المغربي أنه اشتري الدراجة من منصة بيع إلكترونية مشهورة في المغرب.

وخيّر ممثل الشركة الهولندية، من الشاب المغربي بين مساعدته على ضبط بائع الدارجة المسروقة أو متابعته قضائيا.

الشاب المغربي وافق تقديم المساعدة وهذا ما أدى إلى اكتشاف مستودع في المغرب يستقبل الدراجات المسروقة من أوروبا لإعادة بيعها في المغرب عبر منصة البيع هذه.